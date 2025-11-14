Özgür Özel, KKTC’de Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’nin yarın yapılacak 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa’ya geldi.

Özel’e; eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü’den oluşan CHP heyeti eşlik etti.

GÖRÜŞME BİR SAAT SÜRDÜ

Özel, KKTC temasları kapsamında 19 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan CTP’nin Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Özel ve beraberindeki CHP heyeti burada kardeş partisi CTP’nin Genel Sekreteri Erkut Şahali başkanlığındaki heyetle görüştü. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonunda Özel, Şahali’ye, Paşabahçe’nin “Gururla” serisinden turkuaz şekerlik hediye etti.

Genel Merkez’in yer aldığı Salahi Şevket Sokak’ta Özel geldiği sırada bulunan Tekirdağ Çerkezköy’den Türk turist kafilesi, görüşme bitimine kadar Özgür Özel’i genel merkez binası önünde bekledi. Görüşmenin ardından kafiledeki vatandaşlar, Özel ile fotoğraf çektirdi.