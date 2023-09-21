Özgür Özel kritik kongreyi işaret etti: 'Belki de ertelenecek'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:21

Güncelleme: 21.09.2023 - 12:21

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Değişimden kasıtlarının sadece başkan değişimi olmadığını söyleyen Özer "Biz sadece genel başkan değişimi demiyoruz. Biz genel başkanın değişimi, kadroların değişimi, CHP'nin tüzüğünün, programının değişimi, özellikle de siyaset yapış biçiminin değişimi diyoruz. 100 yıl önce Cumhuriyet'i kurmuş kadro, bugün kendi siyasetini kuramaz mı? Nerede duracağımıza karar vereceğiz, biz pozisyonumuzu belirleyeceğiz, siyaset dünyası bizim etrafımızda şekillenecek” diye konuştu.

“NE KADAR ÇABUK O KADAR İYİ”

Kurultay tarihi hakkında konuşan Özel, "Mümkün olan en erken tarih bizce de uygun. 29 Ekim önerisini ilk ben ortaya atmıştım, hatta 5 günlük bir kurultay yapalım demiştim. Ama 29 Ekim'deki belediyelerin programları söyleniyor, 5 Kasım uygun. Ne kadar çabuk, o kadar iyi. Çünkü kurultayı yapacağız, kazanacağız, arkasından yerel seçimler var" ifadelerini kullandı.

"YAPILMAYAN KONGRELER VAR"

Kongreler ile ilgili de değerlendirme yapan Özel, "Parti içi meselelerdir ama kurultay sürecinde şöyle bir şey var. Birçok ilde, birçok ilçede yapılmayan kongreler var ve sonuca etki edecek. Bundan çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz" diye konuştu.

“BELKİ DE ERTELENECEK”

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ne yönelik de konuşan Özel "İstanbul İl Kongresi'ni hemen yapacağız diyorlardı, hemen 15 Eylül'dü, bir hafta bir hafta, ne diyorsunuz 8 Ekim. Belki 15 Ekim'e ertelenecek. Sebep ne, İstanbul kaybedilince bütün Anadolu İstanbul'u değişimcilerin kazandığını konuşmasın diye kongreyi kaçırıyorlar” ifadelerini kullandı.