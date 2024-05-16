Özgür Özel: Normalleşme sürecinin ilk adımını engellilerin sorunlarını çözerek atalım

Yayınlanma: 16.05.2024 - 17:11

Güncelleme: 16.05.2024 - 17:11

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında CHP'li belediyelerin Ankara'da düzenlediği 'Engelli Bireyler Buluşması'na katıldı. Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda partili eşlik etti. Etkinlik kapsamında engelli bireyler ve aileleri, yaşadıkları sorunları ve karşılaştıkları ön yargıları anlattı. Özgür Özel, engelli bireyler ve aileleriyle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirtti.

CHP'li belediyelerin engelli haklarını bilen, engelsiz kent, engelsiz yaşam inşa ettiğini söyleyen Özel, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı hem ayıracağız, hem de ismini değiştireceğiz. Şöyle bir anlayış var; Aile Bakanlığı, yani zaten kabinede 17 bakan var. Bir tanesi kadın ve o da aileden sorumlu. Yani diyor ki; 'Kadın olarak sen evde otur, ailenden sorumlu ol, engelline bak, yaşlına bak, hayata karışma.' Biz bu bakanlığın kadınla ilgili olan kısmını 'Kadın ve Eşit Temsil Bakanlığı', 'Kadın ve Eşitlik Bakanlığı' yapacağız. Başında elbette birisi olacak. Ama engellilerle ilgili kısım için CHP iktidarında engellilerin sorunlarıyla uğraşacak tek bir bakan olacak ve o bakan kendisi de engelli bir birey olacak. Engellilerin sorunlarını, Kabine'de kendi ve bu zorlukları yaşamış birisi anlatacak. Bütçesini söke söke alacak, engellilerin önündeki engelleri kaldıracak" ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERİN İSTİHDAMI

Engellilerin istihdama katılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Özel, "Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaların mazeretsiz olarak doldurulması, kamuda çalışan engellilerin eğitim, meslek ve yeteneklerine göre istihdamlarının teşvik edilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Engelli aylıkları ve evde bakım aylıkları, yüksek enflasyonlu ortam göz önünde bulundurularak derhal yeniden hesaplanmalıdır. Mevcut uygulamada olduğu gibi engelli aylıklarını ve bakım yardımları, engellinin hane içinde fert başına düşen gelirine göre değil, kendi gelir durumuna göre hesaplanmalıdır.

Engelli bakımı üstlenen, engellilerin bakımını üstlenen anneler, kadınlar sigortalanmalı, emeklilik hakları mutlaka güvence altına alınmalıdır. Engellilerin sağlık hakkından yararlanmak için önlerindeki bütün engeller kaldırılmalı. Muayene ücreti, katılım payı özellikle protez ve her türlü yardımcı tıbbi malzemeden asla katkı payı alınmamalı. Ulaşım araçları, sinemalar, tiyatrolar, kültür merkezleri, spor salonları, yüzme havuzlarının engelliler için de ortak kullarıma müsait hale getirilmeli" diye konuştu.

'KİMSE ENGELLİ BİREYLERDEN FAZLA HAKLARA SAHİP DEĞİL'

Özel, Birleşmiş Milletler'in (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi'ndeki devlete yüklediği tüm sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Ülkemizin iç mevzuatı BM Engelli Hakları Komitesi'nin nihai gözlem sonuç raporuna göre geliştirilmeli, düzenlenmeli, düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlar denetlenmelidir. Ayrıca hepimizi üzen, yaralayan birtakım ifadeler, sözler, haksız muamelelere karşı mutlaka ayrımcılık türlerinin tanımlandığı, 'Ayrımcılıkla Mücadele Yasası' zaman kaybedilmeden Meclis'te geçirilmelidir. Engelliler hakkında engellilerle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları, karar alma süreçlerine dahil edilmelidir.

Bütün inancımızla şunu söylüyoruz ki; bu hayat engellilerin, sağlıklılarla birlikte paylaştıkları bir hayat değil. Sağlıklılarla engellilerin, engelsizlerle engellilerin müştereken ortaya koydukları, yönettikleri, yaşadıkları bir hayattır. Kimse engelsiz olduğu için engelli bireylerden daha fazla haklara sahip değildir. Bu hakkın kullanılmasında bir eksiklik varsa sorumlusu tüm kamu görevlileridir. Ben buradan bütün siyasi partilere bir çağrıda bulunuyorum. Gelin 31 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıkan ve benim içinde olduğum, takipçisi olduğum normalleşme sürecinin ilk adımını, engellilerin bu birikmiş sorunlarını çözecek kanuni düzenlemeleri Meclis'te hep birlikte yaparak atalım. Buradan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a tüm partileri dahil edeceği bir süreçte bu sorunların çözümüne hep birlikte adım atmak için çağrıda bulunuyorum" dedi.