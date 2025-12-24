Özgür Özel, Silivri'de Erdoğan'a seslendi... Tarih verdi: 'Hadi gel bir Kasımpaşalılık yap'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

Özel, ziyaret öncesi Tele 2 kanalında açıklamalarda bulundu.

9 aydır her hafta Silivri'de olduklarını kaydeden Özel, şunları söyledi: "Dünyanın en büyük duruşma salonunu yapıyorlar. En büyük iftirasını akıllarınca iddianameye çevirdiler. Burada iddia edecekler. Biz de onları burada yargılayacağız."

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "(Erdoğan) Sorumlusu benim diyor. Mehmet Şimşek ne yapıyorsa Erdoğan yüzünden yapıyor. Bu memlekette Erdoğan dışında birine fatura kesmek Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmektir. Efendim, 'Erdoğan vermek istiyor da Mehmet Şimşek direniyor.' Erdoğan'a bu zamana kadar kim direnmiş de Mehmet Şimşek direniyor. Erdoğan, Şimşek'i aldı dışarıya attı hatta peşinden 'hırsız' dedi" şeklinde yanıt verdi.

"Yurttaşı sefalete mahkum ettiler" diyen Özel, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücret açıklandığı gün açlık sınırının altında kaldı" ifadelerini kaydetti. Özel, kendi taleplerinin ise 39 bin lira olduğunu yineledi.

Avrupa ülkelerinde asgari ücret alanların oranının yüzde 10'un altında olduğunu söyleyen Özel, Türkiye'de yurttaşların yüzde 55'inin asgari ücret aldığını ifade etti.

"GEL MART AYINDA SEÇİM YAPALIM"

Erken seçim için mücadele etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Özel, yapılacak ilk seçimde iktidar değişikliği olacağını söyledi.

Özel, "Tayyip Erdoğan her yerde konuşuyor, meydan okuyor. Bir zamanların Kasımpaşalısı. Hadi gel bir Kasımpaşalılık yap. Sana diyorum ki millet seni istemiyor. Erken seçim olursa da direkt aday olma imkanın var. Kaçma, gel. Karda kışta olmaz diyorlar. Tamam, mart ayında gelsin seçim yapalım" dedi.