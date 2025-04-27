Özgür Özel Silivri'ye geldi: İmamoğlu ile görüşüyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yapılan ikinci dalga operasyonların ardından bütün programlarını iptal ederek Silivri'ye geldi. Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Silivri'deki tutuklular ile görüşme gerçekleştiriyor.

Özgür Özel Silivri'ye geldi: İmamoğlu ile görüşüyor!
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DHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 13:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Siliri'ye geldi.

Saat 12.50'de Marmara Kapalı Cezaevi'ne gelen Özel'den hemen önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Silivri'deydi.

Özel’in İmamoğlu ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

 

 


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