Özgür Özel, Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.
Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile birlikte Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşi ile ailenin avukatı Şeyda Şahin de yer aldı.
Etiketler: #Özgür Özel #Sinan Ateş #Saniye Ateş
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