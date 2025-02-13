Özgür Özel, Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.

Özgür Özel, Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile görüştü
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:01

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. 

Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile birlikte Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşi ile ailenin avukatı Şeyda Şahin de yer aldı.


Etiketler: #Özgür Özel #Sinan Ateş #Saniye Ateş

İlgili Haberler

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Saniye Ateş'i hedef gösterenlere isyan etti: 'Memleketin kalleş pusucuları...'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Saniye Ateş'i hedef gösterenlere isyan etti: 'Memleketin kalleş pusucuları...'
Kürsüden hedef almıştı... Saniye Ateş'ten Devlet Bahçeli'nin 'timsah gözyaşları' sözlerine yanıt: 'Yüreği varsa karşıma çıksın'

Kürsüden hedef almıştı... Saniye Ateş'ten Devlet Bahçeli'nin 'timsah gözyaşları' sözlerine yanıt: 'Yüreği varsa karşıma çıksın'
Sinan Ateş ve annesi Saniye Ateş'e küfür etmişti: O sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında suç duyurusu

Sinan Ateş ve annesi Saniye Ateş'e küfür etmişti: O sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında suç duyurusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler