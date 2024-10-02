Kürsüden hedef almıştı... Saniye Ateş'ten Devlet Bahçeli'nin 'timsah gözyaşları' sözlerine yanıt: 'Yüreği varsa karşıma çıksın'

Yayınlanma: 02.10.2024 - 12:22

Güncelleme: 02.10.2024 - 12:23

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in davası Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülmeye devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün cinayete ilişkin açıklamalarda bulundu.

CANLI YAYINDA KONUŞTU

Partisinin grup toplantısında Ateş cinayetine ilişkin, "Azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşları ile sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar" diyen MHP lideri Bahçeli'ye anne Saniye Ateş katıldığı Halk TV yayınında yanıt verdi.

'BAHÇELİ'NİN YÜREĞİ VARSA KARŞIMA ÇIKSIN'

"Devlet Bahçeli'nin yüreği varsa istediği kanala çıksın karşılıklı konuşalım" diyen anne Saniye Ateş, şöyle konuştu:

"Ben anlatayım. O dinlesin. O da bana anlatsın. Ondan sonra bakalım kim haklıymış. Kim haksızmış o çünkü beni tanımıyor. Bir de benim göz benim gözyaşlarım timsah gözyaşıymış ya. Evladı olmayan, evladını kaybetmeyen benim gözyaşımı anlayamaz. Çünkü benim şu yürek yaramı bir ben bilirim. Evladımın acısından çok beni hiçbir şey acıtamaz. Yine söylüyorum oğlumun katilleri cezalarını bulsun. Bu adalet yerini bulsun şu yargının üzerinden herkes elini çeksin. Ağlayan anaların yüzü gülsün. 5 dakika sonra öleyim ben yaşamayayım.

Ben yaşımı başımı almışım. Ben sağlığı olmayan bir insanım. Ben böbrek hastasıyım. Bir hafta önce spazm geçirdim ben. Ayakta zor duruyorum. İki kişi benim koluma girip beni böyle mahkemeye götürüyor. O şekilde mahkemeye gidiyorum. Göreceksiniz. Eğer ki bu devran böyle devam ederse benim sözüme gelecekler. Yarın o kadar anaların yürekleri yanacak diyecekler ki gerçekten Saniye Ateş haklıymış. Benim gözyaşım onların yüreklerine batsın.

Benim yandığım yerden yansınlar. O zaman anlarlar. Kesinlikle benim kurumla kuruluşla hiçbir işim yok. Hiç kimseye bir şey demiyorum. Ama içindekilere kimi koruyorlar. Korudukları kim? Ben buradan söylüyorum. Ben hiçbir şeyden korkum yok. Bir canım var. Allah'a verecek. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım... Halit Türk canlı şahididir. Ona gittiler. Sen bununla alakanı kes biz onu öldürelim diye."