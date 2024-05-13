Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği’ni ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği'ne giderek faciada yaşamını yitiren madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Mayıs 2014’te, Manisa’nın Soma ilçesinde
meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası’nın 10’uncu
yılı dolayısıyla bugün Soma’ya gitti. Özel’e burada; genel başkan yardımcıları
ve milletvekilleri eşlik etti. Soma Madenci Heykeli önünde yapılan anma etkinliğine
katılan CHP heyeti, ardından Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti. Manisa
Valisi Enver Ünlü de şehitlikteki anmaya katıldı. Burada madencilerin mezarlarına
karanfil bırakan Özel, madencilerin aileleriyle sohbet etti. Ardından Kur’an
okundu ve dua edildi.
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