Özgür Özel sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesaplarında kullandığı profil fotoğrafını değiştirdi.

Özgür Özel sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirdi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 19:47

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya platformlarında değişikliğe gitti.

Özel, X ve Facebook'da profil fotoğrafını güncelledi.

Daha önce eski bir fotoğrafı kullanan Özel'in yeni fotoğrafında gözlüksüz hali yer aldı. 


Etiketler: #Özgür Özel #sosyal medya #yeni

İlgili Haberler

Özgür Özel'den 'İmralı heyeti' ile ilgili yeni açıklama: 'Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...'

Özgür Özel'den 'İmralı heyeti' ile ilgili yeni açıklama: 'Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...'
Özgür Özel Ardahan'da konuştu: 'Erdoğan zenginlerin dostudur, emeklilere bulamadığı parayı 40 haramilere bulmaktadır'

Özgür Özel Ardahan'da konuştu: 'Erdoğan zenginlerin dostudur, emeklilere bulamadığı parayı 40 haramilere bulmaktadır'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'DEM Parti ziyaretleri' açıklaması: 'Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'DEM Parti ziyaretleri' açıklaması: 'Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler