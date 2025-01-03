Özgür Özel sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesaplarında kullandığı profil fotoğrafını değiştirdi.
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya platformlarında değişikliğe gitti.
Özel, X ve Facebook'da profil fotoğrafını güncelledi.
Daha önce eski bir fotoğrafı kullanan Özel'in yeni fotoğrafında gözlüksüz hali yer aldı.
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