Özgür Özel Ardahan'da konuştu: 'Erdoğan zenginlerin dostudur, emeklilere bulamadığı parayı 40 haramilere bulmaktadır'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:58

Güncelleme: 03.01.2025 - 12:58

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da belediye binası önünde yurttaşlara seslendi.

Yoğun kar yağışı altında yaptığı konuşmada Özel'in gündemi ekonomi oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Özel, "Erdoğan diyor ki, 'Emekliyi asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim'. Maalesef doğru söylemiyor. Tayyip bey gelmeden önce onun kötülediği 3'lü koalisyon döneminde. Ecevit'in son döneminde en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücretti. Bugün asgari ücret 22 bin lira 1 buçuk katı olsa emekli maaşı 33 bin lira olacak. Şimdi 14 bin lira yapmaya hazırlanıyorlar. 14 bin lira emekliyi aç bırakma maaşıdır" dedi.

Asgari ücrete yapılan düşük zamma tepki gösteren Özel, "Asgari ücreti 1 yıl zamlamadılar. Neymiş 'asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artarmış' hayatımda duyduğum en büyük yalan. Merkez Bankası hesaplamış asgari ücret yüzde 1 artınca enflasyon binde 07 artıyor. Enflasyonu eğer elektriğe zam yaparken düşünmezse, MTV ÖTV'ler artırırken düşürmezsen enflasyon düşmez. Geçen sene enflasyona zam yapmadılar yüzde 50'ye çıktı" diye konuştu.

"İTHALAT BİZİM İÇİN İDAM FERMANI"

Özel, Ardahan'ın sorunlarına değindiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yolda sohbet ettik. '2025 yılında yarım milyondan fazla hayvan ithalatına izin verildi. Bu bizim için idam fermanı' diyorlar. 'O ithalatı engelle' demiyorum engellemeyeceksin. Yandaşlarını zengin edeceksin. Ama CHP gelecek o ithalatı iptal edip kaynakları çiftçilere verecek. Bütçe geldi Gayrisafi Milli hasılanın yüzde 1'i 615 milyar lira. Ama çiftçiye destek için ayrılan para 135 milyar lira. Kendi çıkarttığı kanuna uymayanlar sizlerin hak ettiği desteklemenin 5'te 1'ini bütçeye koydular.

30 yıldır Doğu Ekspresi'ni bekliyorsunuz. Geliyor Kars'ta duruyor. Doğu ekspresinin ilk ve son durağının Ardahan olması lazım. 2019 seçimleri döneminde Erdoğan buraya geldi. Sahara Tüneli'nin sözünü verdi. Yapılsa Hopa Limanı'na ulaşım kolay olacaktı. 5 yıl geçti. Kazmayı vurmadılar. Bir diğer kandırma ise Posof-Ilgar tüneli. 2017'de göstermelik olarak başladılar. Önce 2019'da bitireceğiz dediler. Bitiş yılını 2021 diye tabelaya astılar. 2025 yılındayız Posof Ilgar tünelinde ilerleme 100 metre. Çıldır Gölü'nün turizme açılması, Yalnızçam Kayak tesislerinin aktif hale getirilmesi önemli AKP yapar mı? 8 yılda tünel 100 metre ilerlediyse Tayyip Bey'in gözünde Ardahan yok."

"ERDOĞAN ZENGİNLERİN DOSTUDUR"

AKP'li Cumhurbaşkanı için "Erdoğan zenginlerin dostudur" diyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"O, emeklilere bulamadığı parayı beşli çeteye, 40 haramilere bulmaktadır. Onun 43 zengin müteahhidinin 37'si geçen sene bir kuruş vergi vermedi. Ama buradaki Ardahanlıların vergi vermekten anası ağladı. Elektrik kullanırken vergi, suda vergi, mazota vergi, ekmeğe vergi, kıyafete vergi, kırtasiyeye vergi... Bu vergilerin, dolaylı vergilerin toplamı yüzde 67. Yüzde 20 de maaşlardan kestin, yüzde 87. Şirketler ne verdi? Yüzde 13 dedin, yüzde 11 vergi topladın. Koca koca holdinglerden, 40 haramilerden yüzde 11, garibandan emekliden yüzde 87. Lanet olsun böyle düzene. Bu düzeni değiştireceğiz."