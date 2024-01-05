Özgür Özel Turgutlu’da temal atacak!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ocak ayı meclis toplantısında projelere ve gündeme ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Akın, tamamlanan projelerin toplu açılış ve temel atma töreninin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla 12 Ocak Cuma günü saat 11.30’da belediye hizmet binası önünde yapılacağını söyleyerek Turgutlu halkını törene davet etti.

Başkan Çetin Akın, 2023 yılı içerisinde yapılan projelerin yatırım tutarının 226 milyon TL olduğunu da ifade ederek “Müteahhit firmalara yapacak olduğu işlerden dolayı 40 milyon 597 bin TL borcumuz var. Ama 2023 yılında yalnızca binalara 226 milyon 732 bin TL yatırım yaptık. Bunun yanında bu sene 75 kilometre ova yolu asfaltladık. Asfaltlama maliyeti 226 milyon TL’nin içerisinde yok. Bugün için kasamızda 45 milyon TL var” diye konuştu.