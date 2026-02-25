Özgür Özel, tutuklu gazeteci Alican Uludağ’ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri Cezaevi'nde "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret" suçundan tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ’ı ziyaret etti.

CHP lideri Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Gazeteci Alican Uludağ’ı bugün cezaevinde ziyaret ettik. Hala geçici koğuşta tutuluyor. Bu yüzden televizyondan, gazeteden, kitaptan, kantinden alışveriş yapma hakkından mahrum. 10 kişilik koğuşta 25 kişi kalıyor. Sosyal medya paylaşımlarında hakaret olmadığı ortada. Yetki bakımından da sorunlu bir tutukluluk. Buradan ceza alsa bile yatarı olmayan bir suçtan içeride tutulması siyasilerin ona kestiği bir cezadır. İki çocuğunun gözü önünde, rahatça kıyafet değiştirmesine bile izin verilmeden gözaltına alındı. Bu da iktidarın ondan duyduğu rahatsızlığı gösteriyor. Yattığı her gün Türkiye adına utanç verici bir durumdur.

"BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ"

Konuyla ilgili Almanya’dan gelen açıklamalar Türkiye’nin yurt dışındaki imajına zarar veriyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Kendisi de yaşadığı tüm zorlukların onu yıldırma maksatlı olduğunu değerlendiriyor ve boyun eğmeyeceğini ifade ediyor. Ankara’da ve siyasette, mesleğini yapış biçimine saygı duyduğumuz, doğru haber yapan bir gazeteci. Onun içeride geçirdiği her gün, halkın da bağımsız bir kaynaktan doğru haber alma hakkının kısıtlandığı gündür."