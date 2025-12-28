Özgür Özel: Uludere'de yaşanan katliamı unutmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"Şırnak Uludere-Roboski’de 14 yıl önce bombalanarak öldürülen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum" diyen Özel, "Acının ve gözyaşının dili, dini, ırkı olmaz. Her acı hep birlikte Türkiye’nin acısıdır. Hüznümüz de sevincimiz de ortaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNDE BİR UTANÇ"

Özel, paylaşımına şu ifadelerle devam etti:

"Hala sorumluları korunan bu katliam Türkiye’nin yakın tarihinde bir utanç olarak duruyor.

Biz, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye hep birlikte adaleti getireceğiz."