Özgür Özel ve ailesini tehdit eden kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesi hakkında provokatif paylaşımlar yapan bir şahsın tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Özgür Özel ve ailesini tehdit eden kişi tutuklandı
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ANKA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 20:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesi hakkında provokatif paylaşımlar yapan bir şahsın tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Özgür Özel #tehdit

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