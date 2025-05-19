Özgür Özel, Zübeyde Hanım'ın mezarına karanfil bıraktı

CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda organize edilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor İzmir Mitingi” için kente gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk önce eşi Didem Özel ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki kabrini ziyaret etti.

Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer aldı.





"ADAYIMIZI ÖZGÜR İSTİYORUZ"

Eşi Didem Özel ile birlikte Zübeyde Hanım'ın mezarına karanfil bırakarak dua eden CHP Lideri Özgür Özel’i alandan çıkışta yurttaşlar “Her şey çok güzel olacak” sloganları ile karşıladı. Özgür Özel burada semt sakinleriyle kısa bir süre sohbet etti.

Yurttaşlar Özel'e “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu özgür istiyoruz” dedi.