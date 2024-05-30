Özgür Özel'den '28 Mayıs' açıklaması: Hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:55

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:04

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik Paneli'nde konuştu.

Özel yapmış olduğu konuşmada CHP kurultayını hatırlatarak ''5 kasım günü sokaktaki duygu üyemize üyemizdeki duygu partimize yansıdı'' ifadelerini kullandı.

Özgür Özel Mayıs 2023 Genel Seçimlerine ilişkin yürütülen tartışmalara ilişkin ''2023'te burada detaylarını tartışmanın gereğinin kalmadığı kolektif bir başarısızlıkla, hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik'' açıklamasında bulundu.

''3 KOCA KİLİDİ AÇARKEN KENDİMİZE SORDUK''

Yerel yönetimde CHP'nin yürüttüğü politikalara değinen Özel ''Siyaset kalesinin başarı kapısı için 3 koca kilidi açarken kendimize sorduk nasıl açarız bu kapıyı diye. Birinci kilidi gençler açtı. İkinci kilidi kadınlar açtı. Üçüncü kilit, bilimsel yöntemler çağdaş yaklaşımlar açtı. Bugün Türkiye'nin 4 bir yanında gençlerle kadınlarla belediyelerde görev üstlendik.'' dedi.