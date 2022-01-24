Özgür Özel'den AKP'ye Erdoğan'lı Sedef Kabaş yanıtı
Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından CHP, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun TCK’den çıkarılmasını talep etmişti. Talebi eleştiren AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklan gazeteci Sedef Kabaş'ı hedef aldı. Çelik, CHP'nin, "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçunun TCK'den kaldırılması talebini de eleştirdi.
Çelik, "Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik sözleri meşru görenlere şunu sormak lazım: Aynı sözler sizin liderlerinize söylense, çalıştığınız kuruma söylense bunu kabul eder misiniz? Bu asla kabul edilemeyecek, kabul edenin fikir hürriyetinden bir şey anlamadığını gösteren örnektir" ifadelerini kullandı.
"ÖMER BEY DUYDUM Kİ..."
Çelik'in ifadelerine yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.
"Ömer Bey duydum ki, "Aynı sözler sizin liderlerinize söylense kabul eder misiniz" diye sormuşsun" diyen Özel, açıklamasını "Biz her gün çok daha ağırlarını sizin genel başkanınızın ağzından duyuyoruz zaten" şeklinde sürdürdü.
Erdoğan'ın 8 Ocak günü yaptığı konuşmayı da paylaşan Çelik, " Merak edersin diye 8 Ocak günü yaptığı konuşmanın bir bölümünü buraya bırakıyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı.
Ömer Bey duydum ki, "Aynı sözler sizin liderlerinize söylense kabul eder misiniz" diye sormuşsun.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 24, 2022
Biz her gün çok daha ağırlarını sizin genel başkanınızın ağzından duyuyoruz zaten. Merak edersin diye 8 Ocak günü yaptığı konuşmanın bir bölümünü buraya bırakıyorum. @omerrcelik pic.twitter.com/vDEID3WslT
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