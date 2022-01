Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz: Normal bir hukuk devletinde bunlar yaşanamaz

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:41

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Kabaş, tutuklanıp Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Cumhuriyet TV'ye müvekkilinin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

''NE İLK, NE SONDUR BUNLAR''

Sedef Kabaş'ın hukuki sürecin yürütülmesini beklediğini ve şu an için bir sıkıntısının olmadığını belirten Poyraz, ''Türkiye'de yaşıyorsak, her an her şeyin olabileceğini de tahmin etmek gerekir. Ağzınızdan çıkan her lafın her yere çekilebileceğini tahmin edeceksiniz. Otuz altı yıldır bu işi yapıyorum ve çok şaşırmıyorum. Ne ilk ne sondur bunlar. Normal bir hukuk devletinde bunlar yaşanamaz. Böyle gidersek, elli yıl sonra yine yaşayacağız'' ifadelerini kullandı.

''TARAFSIZLIK AYYUKA ÇIKTI''

"Yaşanılan sürecin hukuk kurallarıyla izahı olmadığını" belirten Poyraz, sözlerine şu şekilde son verdi:

Herkes kendine yakışanı yapar. Türkiye'de herkes kendine göre hukuk icat ediyor. Adalet Bakanı çıkıyor demeç veriyor, en önde susması gereken kişi kendisiyken. Sedef Hanım yarın çıkabilir, bir ay sonra çıkar, iki ay sonra çıkar. Bir şekilde sonuca bağlanır ama Türkiye zaman kaybediyor. Hukuka uygun bir tahmin yapmak çok kolay değil. Bu dönemde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi ayyuka çıktı. Şerefli olup olmamak herkesin kendi elindedir. Süreci beraber yaşayıp göreceğiz.