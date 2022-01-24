Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz: Normal bir hukuk devletinde bunlar yaşanamaz
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, dava ile ilgili son gelişmeleri Cumhuriyet'e anlattı.
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Kabaş, tutuklanıp Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Cumhuriyet TV'ye müvekkilinin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
''NE İLK, NE SONDUR BUNLAR''
Sedef Kabaş'ın hukuki sürecin yürütülmesini beklediğini ve şu an için bir sıkıntısının olmadığını belirten Poyraz, ''Türkiye'de yaşıyorsak, her an her şeyin olabileceğini de tahmin etmek gerekir. Ağzınızdan çıkan her lafın her yere çekilebileceğini tahmin edeceksiniz. Otuz altı yıldır bu işi yapıyorum ve çok şaşırmıyorum. Ne ilk ne sondur bunlar. Normal bir hukuk devletinde bunlar yaşanamaz. Böyle gidersek, elli yıl sonra yine yaşayacağız'' ifadelerini kullandı.
''TARAFSIZLIK AYYUKA ÇIKTI''
"Yaşanılan sürecin hukuk kurallarıyla izahı olmadığını" belirten Poyraz, sözlerine şu şekilde son verdi:
Herkes kendine yakışanı yapar. Türkiye'de herkes kendine göre hukuk icat ediyor. Adalet Bakanı çıkıyor demeç veriyor, en önde susması gereken kişi kendisiyken. Sedef Hanım yarın çıkabilir, bir ay sonra çıkar, iki ay sonra çıkar. Bir şekilde sonuca bağlanır ama Türkiye zaman kaybediyor. Hukuka uygun bir tahmin yapmak çok kolay değil. Bu dönemde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi ayyuka çıktı. Şerefli olup olmamak herkesin kendi elindedir. Süreci beraber yaşayıp göreceğiz.
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul Havalimanı'nda çökme
- İşte yargının içler acısı hali!
- Fenerbahçe'den ayrılan Kemal Ademi'den şoke eden iddia!
- Trabzonspor, transferin maliyetini açıkladı!
- İstanbul'da otogarlardan çıkış durduruldu
- Fenerbahçe sol bek için harekete geçti!
- 'Havada' vahim iddia: 'Kaderine terk edildiler'
- Deniz Poyraz'ın katili, Gencer'den tepki çeken sözler
- Denizlispor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
- Yolda kalan yurttaştan acı isyan