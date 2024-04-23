Özgür Özel'den Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ergüder'in üniversiteye alınmamasına tepki

Yayınlanma: 23.04.2024 - 20:04

Güncelleme: 23.04.2024 - 20:04

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in üniversiteye alınmamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, tepki gösterdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk seçilmiş rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in uzun yıllar görev yaptığı üniversitesine bugün alınmadığını öğrendim. Bu karar, Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine, akademinin, bilimin ve üniversitenin ruhuna aykırıdır. Üniversite rektörlüğüne sirayet eden bu işgüzarlık son bulmalıdır."

Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk seçilmiş rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in uzun yıllar görev yaptığı üniversitesine bugün alınmadığını öğrendim.



Bu karar, Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine, akademinin, bilimin ve üniversitenin ruhuna aykırıdır. Üniversite Rektörlüğüne sirayet… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 23, 2024

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin aktardığına göre; okulun seçimle göreve gelen ilk rektörü Üstün Ergüder bugün kampüse alınmadı. Üniversite yönetimi uzun süredir mezunların ve emekli akademisyenlerin okula girişini keyfi bir şekilde engelliyor.

Üniversitenin atanmış rektörü Naci İnci, Ergüder’in üniversiteye alınmamasının gündem olmasından sonra açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan İnci, 'yanlış anlaşılma olduğunu' belirtti.