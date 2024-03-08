Özgür Özel'den Burcu Köksal açıklaması: 'Konuştum, ne gerek vardı dedim'

Yayınlanma: 08.03.2024 - 21:55

Güncelleme: 08.03.2024 - 22:33

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son günlerde gündeme olan Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti hakkında yaptığı açıklamalara da değinen Özel " Türkiye'nin herhangi bir yerinde oturan DEM Partili seçmen, Kürt ve DEM Parti'yi destekleyen seçmen 'Bir ayrımcılık var mı?' diye düşünür " ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel'in Burcu Köksal hakkındaki diğer açıklamaları şu şekilde:

"Afyon meselesi şöyle. Afyon'da konuşmada aracın içindeydim. Pek yukarıda ne konuşulduğunu duyabilecek durum olmuyor. Can kulağı ile dinleseniz anlarsınız da! Sonradan seslendiler çıktık, konuşmamızı yaptık. Gayet güzel mitingti. Burcu hanım ilinde tam bir mutabakatla adaylaştı. Grup Başkanvekili olduktan sonra tanırlılığının ve popülaritesi iyice arttı. Meclis açıksa Meclis'tedir. Kapalı ise Afyon'dadır. Hep Afyon'u konuşur. Üslubu nettir, serttir, iktidar açısından tahrip edicidir. Afyon'da CHP'nin genel mutabakatı var. Ayrıca Burcu Hanım Afyon'da Cumhur İttifakı'ndan çok oy alıyor. O ifadeyle ilgili bugün kendisi basın toplantısı yaptı. İfadeyi masaya yatırırsanız, satır satır okursanız...

"KONUŞTUM, 'NE GEREK VARDI' DEDİM"

Kendisine telefonda sordum. 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' dile. O da 'Başkanım burada şöyle ifade var belediyeyi DEM'lilerle yönetecekler'. Ben 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim dedim' diye konuştu. Orada DEM parti hariç dediğinizde kendisini DEM Partili hisseden, Afyon'da oturan, Türkiye'nin herhangi bir yerinde oturan DEM Partili seçmen, Kürt ve DEM Parti'yi destekleyen seçmen 'Bir ayrımcılık var mı?' düşünür. Ben kendisini aradım 'Burcu böyle bir ifade olmuş, tansiyon yükselir, bunu Uşak'ta düzeltiyorum' dedi. O da 'Aman başkanım düzeltin' dedi. Afyon'dan bir gazeteci ile konuşmuş, mesaj atmış. Dediği şu 'Benim DEM'le ittifakım yok'. Her gün 'Afyon'u DEM Parti'yle yönetecekler, eş başkan atanacak' diyorlarmış. Türkiye'de biraz da iktidara müzahir medyanın gayretleriyle oluyor. Sizin ne söylediğiniz değil, karşı tarafın ne anladığı önemli. Bizim birçok milletvekili, belediye başkanı il başkanlarımız aradı. Hatta iddiasız olduğumuz Güneydoğu'da bazı yerlerde il başkanları aradı. O yüzden bir düzeltmeye ihtiyaç vardı.

"BİR ART NİYET OLMADIĞINI AÇIKLAMASINDA SÖYLÜYOR"

Sayın Başbakan Davutoğlu, İstanbul'da bizim listelerimizden seçilmiş bir milletvekili 'Kurum'u destekleyeceğim' deyince çok üzgün olduğunu söylemiş. Bugün Burcu Köksal 'kapım hepsine açık olacak' diyor. Bizim halkçı belediyecilik taahhütnamesi vardı. Mal varlığını açıklayacağım, hayvan haklarına saygılı olacağım, gençliğin talepleri var diye. Burcu Hanım paylaştı "Vatandaşların etnik köken, inanç ve farklılıklarından ötürü dışlanmasına izin vermeyeceğim" diyor. Ama şunu da doğru bulmam. Ben de AK Partili, MHP'li belediyeleri ziyaret ettiğim oluyor. Deprem konusunda iyi hizmetleri olan AK Partili belediye başkanlarına 'kahvenizi içeceğim' diyorum. Benim belediye başkanım AK Partili, MHP, İYİ Partili ya da DEM'li biri ziyaret etmek isterse 'Bu partinin kapıları sana kapalı' diyemez. Bizim Afyon'da DEM'le işbirliğimiz yok. Bizim DEM'le olan süreci, sırf Afyon'da Burcu'yu sıkıştırmak için, bin kere söyledikleri için böyle keskin bir ifade kullanmış. Açıklama dün öğle saatlerinde oldu, akşam alevlendi. Ertesi gün bir tivit attı. Bugün de basın toplantısı yaptı. Daha hızlı olabilir.

İMAMOĞLU'NUN BURCU KÖKSAL ÇIKIŞI

Tanju Bey'in dediği şu; kamu hizmetinde 'belediyeye sokmak' diye bir şey yok. 'Kaldırımda yürümem' dedi. Burcu Hanım düzeltme yapmasa, ısrarcı olsa zaten sayın İmamoğlu'nun ifadeleri ile bizim düşüncelerimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim partimizde siyaset yapamaz. İstanbul'da genel seçimlerde DEM'e oy vermiş birisi, İmamoğlu ayrım yapmadığı için, belediyenin hizmetlerinden yararlanma noktasında hiçbir ayrımcılığa tabi tutmadığı için inanılmaz bir oy alıyor. Hepimizin yaşadığı bir şey var. İletişimde geçen süre iddiayı kuvvetlendiriyor. Birileri 'ırkçılık, faşizm' diyor. Açıklama gecikince iddia güçleniyor. Ertesi gün Ekrem Bey sahaya çıkmış, net tavrını ortaya koymak istemiştir. Burcu Köksal'ın açıklamalarından sonra her iki açıklamanın da hüküm cümleleri dtüşmüştür. Önümüze bakıyoruz. Biz Ekrem Bey'le günde birkaç kez, İstanbul'u, İstanbul programlarını konuşuyoruz.

Bir anket gelir, Ekrem Bey arar. Biz günlük ve anlık temas halindeyiz. Mansur Bey'le de öyle. Bu ifadelerin İstanbul seçimleri açısından sıkıntı yaratabileceğini, meselenin DEM'in kurumsal kimliği değil DEM Partisi'ne oy vermiş; hatta oy vermese bile Kürt seçmen AK Parti'ye oy veriyor, AK Parti DEM Parti'ye kötülük yaptığında onlar da tepki gösteriyor. Ekrem Başkan 'bu bir kırgınlık yarattı' dedi. Ben Ekrem Bey tarzı bir şey söylesem Burcu hanımla ipler kopar. Sonuçta Afyon'da iyi gidiyor. Her yönüyle kritik bir yerde seçimi alıyoruz. Burada bir yol kazası olmuş. Ekrem Bey'in açıklamasının İstanbul seçimli odaklı olmasına rızam var. Ekrem Bey'le de, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir."