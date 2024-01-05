Özgür Özel'den 'Gülistan Doku' mesajı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 22:53

Güncelleme: 05.01.2024 - 22:53

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Tunceli’de 4 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması yönünde tek bir umut ışığı yakılmadı. Gülistan Doku'nun akıbeti bir an önce aydınlatılmalı ve acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilmelidir."