Özgür Özel'den 'Gülistan Doku' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 yıl önce kaybolan Gülistan Doku’nun akıbetinin bir an önce aydınlatılması gerektiğini söyleyerek "Acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilmelidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 22:53
Özgür Özel'den 'Gülistan Doku' mesajı
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CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Tunceli’de 4 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması yönünde tek bir umut ışığı yakılmadı. Gülistan Doku'nun akıbeti bir an önce aydınlatılmalı ve acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilmelidir."


Özgür Özel Gülistan Doku

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