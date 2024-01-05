Özgür Özel'den 'Gülistan Doku' mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 yıl önce kaybolan Gülistan Doku’nun akıbetinin bir an önce aydınlatılması gerektiğini söyleyerek "Acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilmelidir" dedi.
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Tunceli’de 4 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması yönünde tek bir umut ışığı yakılmadı. Gülistan Doku'nun akıbeti bir an önce aydınlatılmalı ve acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilmelidir."
Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması yönünde tek bir umut ışığı yakılmadı.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 5, 2024
Gülistan Doku'nun akıbeti bir an önce aydınlatılmalı ve acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilmelidir.#GülistanDokuNerede#GülistanınGözleriyiz pic.twitter.com/K0Bdeajr1e
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