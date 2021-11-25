Özgür Özel'den iktidara benzin kuyruğu tepkisi: Koyun sandığı millet karar versin

25 Kasım 2021 Perşembe, 18:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası yabancı para birimleri karşısında serbest düşüşe geçen Türk Lirası, petrol fiyatlarında da artışa sebep oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), dün sabah, gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek yeni akaryakıt fiyatlarını açıklamıştı. Yurttaşlar yeni zamdan etkilenmemek için araçlarıyla benzin istasyonlarına akın etmiş, bu da benzin istasyonlarının önünde kuyrukların oluşmasına sebep olmuştu.

Eskişehir’de Mahmudiye Belediyesi tarafından yapılan kapalı pazar yerinin açılışında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, benzin kuyruklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birinci Dünya Savaşı'nda İsmet İnönü iktidarı döneminde oluşan gıda kuyruklarına yönelttiği eleştirileri hatırlatan Özel, “1940’lardaki İsmet Paşa’nın tedbirlerini diline dolayanlar 80 yıl sonra ülkeyi o hale getirdiler. 1970 de Kıbrıs’ta katliam vardı. Ecevit, Amerika’nın ve bütün dünyanın ‘size ambargo uygularız’ tehdidine aldırmadı, Kıbrıs'ı kurtardı. Türkiye’ye ambargo uyguladılar benzinde mazotta kuyruk oldu. O günleri diline dolayan bugün Türkiye’yi benzin ve mazot kuyruğuna soktu” dedi.

Özel, “Bu kötü yönetimden ülkeyi yönetenler sorumlu. Buradan çağrıda bulunuyorum. Geçen sene belirlediğiniz kursa belediyelerimiz borcu oradan ödeyelim. Üstü sizin kötü yönetiminiz, iş bilmezliğiniz olduğu için onu mutlaka Hazine’nin üstlenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“4,20’DEN ALDIĞI DOLARI 13,5 TL’LERE ÇIKARDI

"Türkiye’de rakamlardan konuşmak bugünlerde çok kolay değil" diyen Özel, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, belediyelere karşı ayrımcı bir tutum içinde davranıyor. Belediye iktidar partisindense her imkanı seferber ettiler, belediye başka partidense ona üvey evlat muamelesi yapıyor" diyerek iktidara yüklendi.

Özel, "Başkanlarımız verdikleri sözleri tutmak için dış kaynaklara başvuruyorlar, krediler alıyorlar, bu iktidarın zorladığı şekilde dövizle borçlanıyor. Onlara kalırsa, bu ülke iyi yönetilse, orta vadeli programda hükümetin öngördüğü dolar kuru yıl sonunda gerçekleşse, borçlarını ödemede sıkıntı yok" dedi.

"Ülkeyi yöneten kişi, dünyadaki bütün ekonomistlerin, ‘iyi yönetirsen, faiz düşer’ anlayışı yerine, ‘Faiz sonuç değil, sebeptir, ben suni olarak faizleri düşürürüm, fiyatlar düşer’ gibi bir inadı sürdürdüğünden dolar fırlıyor" diyen Özel, sözlerini, "Geçtiğimiz seçimde iktidara talipken, ’Verin yetkiyi kardeşinize dolar nasıl düşecek’ diyen Tayyip Erdoğan 4,20 TL’den aldığı doları 13,5 TL’lere kadar çıkardı. Yükselen dolar değil, dolar olduğu yerde duruyor, Türk lirası değer kaybediyor, hepimizin canını yakıyor. Belediyeler bu kötü yönetim yüzünden fazla borç ödemek durumunda kalıyor" şeklinde konuştu.

"BENZİN KUYRUĞU"

Özgür Özel, "Bu kötü yönetimden ülkeyi yönetenler sorumlu. Buradan çağrıda bulunuyorum. Geçen sene belirlediğiniz kursa belediyelerimiz borcu oradan ödeyelim. Üstü sizin kötü yönetiminiz, iş bilmezliğiniz olduğu için onu mutlaka Hazine’nin üstlenmesi gerekmektedir. Aksi, vatandaşı cezalandırmaktır. Kendi beceriksizliğini vatandaşa bir kez daha ödetmek anlamına gelecektir. Herkes kendi iddiasıyla sınanır, kendi kibrinde de boğulur" diyerek iktidara çağrıda bulundu.

"Bu ülkede maalesef ülkeyi yöneten kişi, bu ülkenin kurucu iradesine, kurucu babalarına karşı ifadelerde bulundu. ‘Bu ülkede geçmişte ekmek karneyle alındı, şeker karneyle alındı. İstediğiniz kadar alamıyordunuz’ dedi. O günler İkinci Dünya Savaşı günleriydi. İsmet Paşa, ordunun savaşa girme durumuna karşı stok tutuyordu. Bunu bile bile istismar ettiler. Şimdi, 2021 yılında Türkiye’deki marketlerde şekerde, unda, bulgurda, ayçiçeği yağında kilo ve ambalaj kısıtlaması var. İsmet Paşa’nın aldığı tedbiri diline dolayanlar 80 yıl sonra o noktaya Türkiye’yi getirdiler. 1970’lerde Bülent Ecevit, Amerika’nın ve bütün dünyanın ‘size ambargo uygularız’ tehdidine aldırmayıp, Kıbrıs’ı kurtardı. Kıbrıs Fatihi kanı durdurdu Kıbrıs'ı kurtardı diye Türkiye'ye ambargo uyguladılar ve benzinde mazotta sıkıntı oldu kuyruk oldu. O günün kuyruğunu diline dolayan, dün akşam bütün Türkiye’yi benzinliklerin önünde kuyruğa soktu" diyerek, iktidarın ekonomi politikasına tepki gösterdi.

CESARETİNİZ VARSA, KOYUN SANDIĞI MİLLET KARAR VERSİN

Özel, "Bugün geldiğimiz noktada, biz CHP olarak bu ülkenin savrulduğu noktadan, ekonominin getirildiği noktadan üzüntü duyuyoruz, utanç duyuyoruz. O yüzden çağrımız şudur, artık erken seçim değil, derhal seçim zarurettir. Cesaretiniz varsa, koyun sandığı millet karar versin. Biz sandığı bekliyoruz, vatandaş sandığı bekliyor. Oylarınızla bu iktidarı değiştirebilirsiniz. Değiştirirseniz Türkiye’nin makus talihine el koyarsınız. Damat Bakan gittiğinde piyasalar 1,5 TL doların ucuzladığını yaşamıştı. İktidar tümden giderse, işsizliğin bittiğini, enflasyonun düştüğünü göreceksiniz. CHP olarak bunu yapacağız" diyerek iktidara erken seçim çağrısı yaptı.



