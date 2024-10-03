Özgür Özel'den 'İsrail' mesajı: 'Saldırı ihtimali varsa TBMM ile paylaşılmalı'

Yayınlanma: 03.10.2024 - 16:11

Güncelleme: 03.10.2024 - 16:11

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM açılışında gündeme getirdiği İsrail'in Türkiye'ye saldırmayı hedeflediği iddiasını yorumladı. Özel, ayrıca CHP’nin Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın kamuoyunda genel başkanlık adaylığı olarak yorumlanan çıkışını değerlendirdi.

Antalya programına partisinin il başkanlığını ziyaretiyle başlayan Özel ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçerek burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüştü.

"İSRAİL’İN SALDIRI İHTİMALİ VARSA TBMM İLE PAYLAŞILMALI”

Görüşmenin bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İsrail’in Türkiye'ye saldırma ihtimalinin sorulması üzerine “Erdoğan’ın İsrail’in yeni hedefleri arasında Türkiye’nin olduğunu söylemesi oldukça ciddi bir konudur. Bu konuda TBMM acilen bilgilendirilmelidir. Bu konuda Dışişleri Bakanı tarafından, İçişleri Bakanı tarafından ya da Milli Savunma Bakanı tarafından açıklanmalı, açıklama sırasında Erdoğan’ın da orada olması gerekmektedir. Bu bilgilendirme oturumu, kapalı bir oturum olarak yapılmalıdır. Bunları söyledikten sonra ‘istihbarat bilgileri var’ diyerek açıklama yapmazsanız bu spekülasyonların önü alınmaz. Erdoğan’ın ‘Savaş tehlikesi var benim arkamda durun beni destekleyin’ faydacılığından endişe duyuyor insanlar. O yüzden varsa bir tehdit TBMM ile acilen paylaşılmalıdır” yanıtını verdi.

"ERKEN SEÇİME DÜNDEN RAZIYIM"

Erken seçim için talebini yineleyen Özel, "Önümüzdeki sene en geç kasım ayında, desin ki '2025 Mart'ta seçim yapalım', ben dünden razıyım. Bugünden hazırım, koşa koşa sandıktayım, partim de iktidarda. Biz bir erken seçim istiyoruz" diye konuştu.

“KULAĞIMDA O GÜZEL İFADELERİ VAR”

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sosyal medya hesabından yaptığı ve Genel Başkanlığa adaylık olarak yorumlanan "En üst düzeyde göreve hazırım” sözleri soruldu

Özgür Özel’in cevabı şöyle oldu:

“Kendisi Muratpaşa’da bir dönem daha görev yapmak istediğini, bu konuda bu fırsatın verilmesi gerektiğini söylediğinde şunu söylemiştim. Ben kişi ile ilgili kararımı verirken şuna bakarım; partimin faydasına ise doğru derim. O gün kararı il başkanımızın, milletvekillerimizin, büyükşehir belediye başkanımızın ve örgütümüzün oluru ile kendisini adaylaştırdık. Kendisinin o gün bana ifade ettiği söylemler, bizim yönetim tarzımızla ilgili ifadeler gerçekten bunu ancak benim annem söylerdi böyle güzel şeyleri herhalde… Kulağımda o güzel ifadeleri var. Bundan sonra da onlar kalacak.”

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki programının ardından Özel, kentteki turizm sektöründeki sivil toplum örgütleri liderleri ve önde gelen turizm kanaat önderleri ile bir toplantı gerçeklestirdi.

Özel’in turizmcilerle toplantısının ardından Kepez'de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 1068 evin anahtar teslim törenine katılması bekleniyor.