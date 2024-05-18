Özgür Özel'den 'Türkan Saylan' mesajı: 'Mücadelesiyle hepimize yol gösterdi'
CHP lideri Özgür Özel, ÇYDD Kurucu Başkanı Türkan Saylan'ı ölüm yıl dönümünde andı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin (ÇYDD) kurucu başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı ölümünün 15. yılında andı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşam mücadelesiyle hepimize yol gösteren Türkan Saylan'ı ölümünün 15'inci yılında saygıyla ve minnetle anıyorum. Ömrünü adadığı çağdaşlaşma idealine, kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yaşam mücadelesiyle hepimize yol gösteren #TürkanSaylan'ı ölümünün 15'inci yılında saygıyla ve minnetle anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 18, 2024
Ömrünü adadığı çağdaşlaşma idealine, kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde sahip çıkmaya devam edeceğiz! pic.twitter.com/ybKGuxMzET
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