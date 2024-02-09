14. Türkan Saylan Sanat Ödülü 'öykü' dalında sahibini arıyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından, Prof. Dr. Türkan Saylan adına 2011’den bu yana her yıl düzenlenen ‘’Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri’’ öykü dalında sahibini arıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:28
14. Türkan Saylan Sanat Ödülü 'öykü' dalında sahibini arıyor
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Yarışmaya; seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkçe yazılmış ve bir yayınevince 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yayımlanmış sadece bir öykü kitabıyla katılabilir.

Ödüle aday olacak eser sahipleri, en geç 23 Şubat 2024 tarihine kadar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin aşağıdaki adresine öz geçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) ile birlikte kitabın sekiz nüshasını teslim etmelidir. Seçici kurul gerek görürse sonucun açıklanmasından önce bir finalist listesi ilan edilebilir. 

Ödül töreni, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın aramızdan ayrılışının yıl dönümünde gerçekleştirilecektir. Yarışmaya kitaplarını gönderen eser sahipleri bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

ÖDÜL: 15.000 TL

Seçici Kurul

Sezer Ateş Ayvaz

Nursel Duruel

Birsen Ferahlı

Turhan Günay (Seçici Kurul Başkanı)

Ayşe Sarısayın

Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Prof. Dr. Ayşe Yüksel (ÇYDD Genel Başkanı)

İletişim

0212 252 44 33 / 5

iletiş[email protected]

Adres

Evliya Çelebi Mahallesi, Şimal Sokak, No:10

Şişhane-Beyoğlu/İstanbul


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