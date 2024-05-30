Özgür Özel’in mezun olduğu lisenin Geleneksel Ayran Günü’ne veto!

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:42

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:42

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TKP Merkez Komite üyesi Kemal Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer, esli milletvekili Kamil Okyay Sındır gibi birçok siyasetçinin mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi’nin (BAL) Geleneksel Ayran Günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından süresiz olarak iptal edildi.

Gündeme Bakış’ın haberine göre, 2 Haziran günü gerçekleşecek olan Ayran Günü’ne önce onay veren Bornova Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü daha sonra aldığı kararla organizasyonu süresiz olarak iptal etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Aktimur’un imzasıyla Bornova Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda “İlgili Müdürlük Makamı onayı ile 2 Haziran 2024 Pazar günü okulunuzda geleneksel ayran günü etkinliğine izin verilmişti. Ancak öğrenci velilerinden Müdürlüğümüze ulaşan bilgilere göre etkinliğin amaç dışında kullanılacağı, öğrenci davranışları ve okul kurallarına aykırı olacağı gerekçeleri göz önüne alındığında “Geleneksel Ayran Günü” etkinliği onayı süresiz olarak iptal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.