Özgür Yargı Derneği’nden Cumhuriyet’e ‘Basın Özgürlüğü ve Hakikat’ ödülü

Geçtiğimiz 7 Mayıs’ta 102’nci yılını kutlayan gazetemiz Cumhuriyet, halkın haber alma hakkı için tüm engellemelere ve zorluklara karşın mücadelesini sürdürüyor. Cumhuriyet, Özgür Yargı Derneği tarafından 2026 yılı “Basın Özgürlüğü ve Hakikat Ödülü”ne layık görüldü. Dernekten yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Gazetesi, kuruluşundan bu yana baskılara, sansüre, siyasi müdahalelere, dava ve tutuklamalara rağmen halkın haber alma hakkını savunmayı sürdüren; gerçeğin karartılmasına karşı hakikatin izini bırakmayan köklü bir basın kuruluşu olmuştur. Türkiye’de basın özgürlüğünün ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde dahi gazetecilik mesleğinin temel ilkelerinden vazgeçmeyen Cumhuriyet, kamu yararını esas alan yayıncılığıyla laik ve demokratik toplum mücadelesinin önemli taşıyıcılarından biri hâline gelmiştir” denildi.

‘GERÇEĞİN GÖRÜNÜR KILINMASINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU’

Türkiye’de gerçeklerin üzerinin örtülmeye çalışıldığı, eleştirel düşüncenin baskı altına alındığı dönemlerde gazetemizin kararlı ilerleyişini sürdürmesine işaret edilen açıklamada, “Cumhuriyet Gazetesi; araştırmacı gazeteciliği, sorgulayıcı haberciliği ve kamusal sorumluluk anlayışıyla gerçeğin görünür kılınmasına önemli katkılar sunmuştur. Salt haber yapan değil; aynı zamanda toplumun hafızasını koruyan, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan bir yayın çizgisini kararlılıkla sürdürmüştür” ifadelerine yer verildi.

‘DİRENİŞ SİMGELERİNDEN BİRİ OLDU’

Açıklamada, gazetemiz çalışanlarının yargı baskılarıyla, hedef göstermelerle, tehditlerle, gözaltılarla ve tutuklamalarla mücadele etmek zorunda kaldığına da dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Tüm bu baskılara rağmen gazetecilik onurunu ve halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunmaya devam etmiştir. Bu yönüyle Cumhuriyet Gazetesi, sadece bir medya kurumu değil; özgür basın mücadelesinin tarihsel hafızası ve direniş simgelerinden biri olmuştur. Laikliği, aydınlanmayı, demokratik hukuk devletini ve düşünce özgürlüğünü savunan yayın çizgisiyle Cumhuriyet Gazetesi, gerçeğin çarpıtılmasına karşı kamusal aklı ve eleştirel düşünceyi savunmanın önemini de yıllardır kararlılıkla ortaya koymuştur. Özgür Yargı Derneği olarak; gerçeğin ortaya çıkarılması uğruna bedel ödeyen gazetecilerin ve medya emekçilerinin sesi olması, bağımsız gazetecilik ilkelerinden taviz vermemesi, halkın haber alma hakkını kararlılıkla savunması ve basın özgürlüğü mücadelesine sunduğu tarihsel katkılar nedeniyle 2026 yılı ‘Basın Özgürlüğü ve Hakikat Ödülü’nü Cumhuriyet Gazetesi’ne vermekten onur duyuyoruz.”

TÖREN, 6 HAZİRAN’DA

Aynı dernek, 2026 yılı Doğa, Ekoloji ve Yaşam Hakkı Ödülü'ne de, yazarımız Zülal Kalkandelen'i layık gördü. Ödüller, Özgür Yargı Derneği, Mersin Barosu ve Mersin Tabip Odası tarafından Mersin'de düzenlecek bir törenle 6 Haziran’da teslim edilecek.