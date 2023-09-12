Özlale: Seçilirsem binlerce belediye işçisini işten çıkaracağım
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, “53 bin belediye çalışanı var. 53 bin kişinin yaptığı işi 25-26 bin kişi de yapabilir. Binlerce belediye işçisini partisine bakmadan işten çıkaracağını açıkladı.
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, sahilde gençlerin sorularını yanıtladı.
Gelen bir soruya Ümit Özlale, binlerce belediye işçisini partisine bakmadan işten çıkaracağını açıkladı.
"İzmir CHP'nin kalesi değildir" diyen Özlale, "53 bin belediye çalışanı var. 53 bin kişinin yaptığı işi 25-26 bin kişi de yapabilir. Eğer İzmir'in kalesi ise benim adaylığımdan korkmamaları lazım. Ümit, sen çıktın oyları böleceksin dememesi lazım" ifadelerini kullandı.
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