Özşen direnişini takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan hakkında soruşturma

Özşen Madencilik'te hakları için mücadele eden işçilerin eylemlerini takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan hakkında soruşturma açıldı.

Taştan'ın, iki gündür sahadan takip ettiği direniş kapsamında kendilerini yer altına kapatarak açlık grevine başlayan madencilerle röportaj yapmak için maden ocağına indiği öğrenildi.

Gazetecilik faaliyetinin ardından başlatılan soruşturma, sendikaların ve basın örgütlerinin tepkisine neden oldu.

MADENCİLERLE RÖPORTAJ YAPMIŞTI

Özşen Madencilik işçilerinin hak arama mücadelesi sürerken, bazı işçilerin yer altında açlık grevine başlaması kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

Halk TV muhabiri Umut Taştan da eylemi yerinde takip ederek madencilerin taleplerini ve yaşadıkları sorunları haberleştirmişti.

BAĞIMSIZ MADEN-İŞ'TEN TEPKİ

Soruşturma kararına ilk tepkilerden biri Bağımsız Maden-İş Sendikası'ndan geldi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilik suç değildir, Umut Taştan madencilerin dostudur! Özşen direnişimizi 2 gündür alandan takip eden gazeteci dostumuz Umut Taştan, kendini yeraltına kapatıp açlık grevine başlayan madencilerle röportaj yapmak için yeraltına inmesi üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Patron Bekir Kiremitçi'nin yeraltı ile haber olanaklarını kesmesi üzerine değerli bir gazetecilik pratiği sergileyen ve madencilerin sesi olmaya çalışan Umut'un yanındayız. Madencinin sesi olan basını susturamazsınız!"