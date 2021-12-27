CHP'li Öztrak'tan İBB'ye teftişe sert yanıt: Gök kubbeyi başlarına yıkarız

27 Aralık 2021 Pazartesi, 16:09

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemi basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye 'terör teftişi' izni vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, bir haftalık gündem değerlendirmesinde, "Ama yine görüyoruz ki Erdoğan millet iradesini saygı göstermeyi bir türlü öğrenemiyor. İstanbul'daki hezimetini bir türlü içine sindiremiyor. İstabul'u bir değil iki kez kaybetmek canını çok yakmış. Mızıkçılığa devam etmek istiyor" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANI BELEDİYELERİ BIRAKSIN"

Öztrak, açıklamasının devamında, "Bu milletin iradesine karşı çıkacak olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücünün de olması gerektiğini bir türlü kabullenmiyor. Buradan söyleyelim milletin hakkını,hukukunu,iradesini kimseye yedirmeyiz. Bu arada İçişleri Bakanı belediyeleri bıraksın Nebati bakanın açıklamasını ihbar kabul etsin, milleti çarpanların peşine düşsün. Her zamanki gibi son sözümüz aziz milletimize... Biliyoruz çok yoruldunuz. Biliyoruz çok kızgınsınız. Ama hıncınızı, öfkenizi önünüze gelecek ilk sandığa saklayın. Bu kiyafetsiz, beceriksiz ve cahil hükümetin ülkeyi yönetme kabiliyeti artık kalmamıştır. Sandıktan kaçma ihtimali de yoktur. O sandık önüne yakın zamanda gelecektir. Sandık geldiğinde de elinizi korkak alıştırmayın" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü İBB'de kayyum ve görevden almayla ilgili bir soruya yanıtında, "Aslında biz tabii Saray'ın ve onun İçişleri Bakanı'nın karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Millete kurmuş oldukları finansal kumpasın ellerinde patlayacağını artık kendileri de görüyor. Şimdi bunun üstünü nasıl örteriz telaşına düştüler. Ben açık söyleyeyim; umarız bu telaşla böyle bir saçmalığa tevessül etmezler. Aksi takdirde gök kubbeyi başlarına yıkarız" ifadelerine yer verdi.