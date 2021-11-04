Öztunç: Bir bakanlık başka bakanlığı kandırıyor

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Cengiz İnşaat ile birlikte İyidere Liman Projesinin ÇED raporunda yeni bir taş ocağı açmayacağız diye taahhütte bulunmasına rağmen İkizdere'de aylardır ormanlık alanların yok edildiğini söyledi.

“AKP bürokrasisi tüm sistemini asla yerine getirilmeyen taahhütler üzerine inşa ediyor. AKP için taahhütler kağıt üstünde kalıyor. Öyle ki, bir bakanlık başka bakanlığı bu taahhütlerle kandırıyor. Balık baştan kokar. 3600 ek gösterge vaadini tutmayan başkanın, eylem planlarını, taahhütlerini uygulamayan bakanları oluyor.

Ormanlardaki her türlü yapılaşmadan vazgeçilmeli, madencilik faaliyetlerine son verilmeli, yangınla mücadele yöntemleri güçlendirilmeli, ıslah ya da gençleştirme adı altında toptan kesim işlemlerine son verilmeli, sera gazı emisyonlarını arttırıcı etkiye sahip olan kirli ve eski teknolojiye sahip Termik santraller hemen kapatılmalı, maden faaliyetleri ile uğraşan işletmelerin rezervleri bitirdikten sonra adeta kaçarcasına bölgeyi rehabilite etmeden, ağaçlandırmadan kaçmalarını önlemek için ciddi ve etkin kamu denetimleri bugünden hayata geçirilmeli.”