'Özür dile' diyerek darp ettiler: Eskişehir'de akran zorbalığı!

22.04.2026 15:41:00
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir grup çocuk, kendi yaşıtları olan bir çocuğu park ortasında darp ederek akran zorbalığına maruz bıraktı. Skandal görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıkan olayda, sürekli izlenen parktaki güvenlik görevlilerinin müdahale etmemesi tepkilere neden oldu.

Eskişehir'de parkta bulunan bir çocuk, kendi yaşıtları tarafından akran zorbalığına maruz kalırken bu anlar ise aynı gruptan kimliği belirsiz biri tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Göztepe Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda önceki akşam 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, parkta bulunan bir çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşıtları olan bir grup tarafından darp edilerek akran zorbalığına maruz kaldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETMEDİ

Gruptan birinin darp edilen çocuğa "Özür dile" diye bağırması üzerine çocuk, "Özür diliyorum" dedi. Zorbalığa maruz kalan çocuğun darp edildiği anlar ise gruptan kimliği bilinmeyen biri tarafından kayda alınarak çeşitli sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Öte yandan sürekli bir şekilde güvenlik kameraları tarafından izlenen parkta bu olaya hiçbir güvenlik görevlisinin müdahale etmediği belirlendi.

İstanbul'da akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi İstanbul'da yaklaşık bir yıldır zorbalık ettiği akranını yolda darbeden ve bıçakla kovalayan 15 yaşındaki çocuk hakkında, "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ankara’da kan donduran akran zorbalığı... 14 yaşındaki çocuğu bıçakladılar, arkadaşları 'vur' diye bağırdı! Ankara’nın Keçiören ilçesinde 14 yaşındaki Emir S., akranı tarafından karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredeki çocukların kavgayı teşvik edip o anları cep telefonuyla kaydettiği görüntüler kan dondururken, acılı baba "Akran zorbalığı ortaokullara kadar düştü" diyerek yetkililere seslendi.
Akranı tarafından katledilen 16 yaşındaki Mustafa’nın ailesine tehdit mesajları! Aksaray'da tartıştığı akranı R.M. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Yağız Edik'in (16), ailesine şikayetten vazgeçmeleri için tehdit mesajı geldiği iddia edildi. Edik'in, babası Osman Edik, “Cenazemizin ilk günü eşimin cep telefonuna mesaj geldi. 'Mustafa Edik’i öldüren kişinin arkadaşıyız. Şikayetinizi geri çekmezseniz, sizin hiç aklınıza ya da hayalinize gelmez şeyler yapar, size cehennemi yaşatırız' yazılıydı. Biz, durumu polise bildirdik” dedi.