İstanbul'da akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi

İstanbul'da akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi

13.04.2026 12:00:00
İstanbul'da akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi

İstanbul'da yaklaşık bir yıldır zorbalık ettiği akranını yolda darbeden ve bıçakla kovalayan 15 yaşındaki çocuk hakkında, "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Ocak'ta kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden K.A.'yı yolda darbeden ve bıçakla kovalayan 15 yaşındaki G.H.Ö. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, G.H.Ö.'nin elindeki bıçağı göstererek mağdur K.A.'yı tehdit ettiği, mağdur çocuğun ise kaçtığı anlatıldı. G.H.Ö.'nün mağdur K.A.'nın peşinden gittiği ve 2 kez tokat attığı belirtilen iddianamede, mağdur çocuğun kaçarak bir alışveriş merkezine sığındığı aktarıldı.

İddianamede, mağdur K.A.'nın alınan raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığının belirtildiği kaydedildi.

Her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmese de görüntü izleme tutanağına göre G.H.Ö.'nün mağdura yönelik cebinden çıkarttığı cismi tuttuğu, mağduru iteklediği ve yumrukla vurduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, G.H.Ö.'nün ifadesinin ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

5 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, G.H.Ö.'nün üzerine atılı suçu işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu vurgulanarak, "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, "silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği mahkemece kabul edildi.

OKUL DEĞİŞİKLİĞİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMLARINA KATILMA KARARI

Öte yandan mağdur K.A.'nın babası, G.H.Ö. hakkında aynı eyleme ilişkin daha önce Anadolu 2. Aile Mahkemesince 2 ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak "konutunu terk etmeme" ve mağdur K.A.'ya 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde verilen tedbir kararının süresinin dolması üzerine, yeniden tedbir talebinde bulundu.

Talebi kabul eden mahkeme, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, G.H.Ö.'nün 3 ay süreyle mağdurun bulunduğu konut ve okula yaklaşmamasına karar verdi.

Mahkeme tedbir kararında, G.H.Ö.'nün, onu suça sürükleyen unsurların bulunduğu değerlendirilen çevreden uzaklaşmasını sağlamak için 3 ay süreyle okulunun değişmesine de hükmetti.

Mahkeme, ayrıca, G.H.Ö.'nün öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum, davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına, İstanbul Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından koordine edilip belirlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılmasına karar verdi.

Kararda, tedbir kararına aykırı davranılması halinde G.H.Ö. hakkında 3 günden 10 güne, tekrarı üzerine ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı da hatırlatıldı.

Ankara'da okulda akran zorbalığı iddiası: 12 yaşındaki öğrenci şikayetçi oldu
Ankara'da okulda akran zorbalığı iddiası: 12 yaşındaki öğrenci şikayetçi oldu Ankara'nın Mamak ilçesinde 12 yaşındaki bir öğrenci, teneffüste akran zorbalığına uğradığı, darp edilerek koli bandıyla bağlandığını belirterek şikayetçi oldu.
Yaylada 17 yaşındaki çocuk, akranını öldürüp intihar etti
Yaylada 17 yaşındaki çocuk, akranını öldürüp intihar etti Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Özcan Alasırt (17) akrabası Can Alasırt'ı (17) aralarında çıkan tartışmada öldürdü. Alasırt, aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.
Akranı tarafından katledilen 16 yaşındaki Mustafa’nın ailesine tehdit mesajları!
Akranı tarafından katledilen 16 yaşındaki Mustafa’nın ailesine tehdit mesajları! Aksaray'da tartıştığı akranı R.M. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa Yağız Edik'in (16), ailesine şikayetten vazgeçmeleri için tehdit mesajı geldiği iddia edildi. Edik'in, babası Osman Edik, “Cenazemizin ilk günü eşimin cep telefonuna mesaj geldi. 'Mustafa Edik’i öldüren kişinin arkadaşıyız. Şikayetinizi geri çekmezseniz, sizin hiç aklınıza ya da hayalinize gelmez şeyler yapar, size cehennemi yaşatırız' yazılıydı. Biz, durumu polise bildirdik” dedi.