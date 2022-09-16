Özuslu: İzmir Alevilerin gönüllerince yaşadığı yuva olmaya devam edecektir
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Alevi Dernekleri işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Alevilik - Bektaşilik Günleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İzmir her zaman Alevilerin gönüllerince yaşadığı bir yuva olmaya devam edecektir” dedi.
Bu yıl 3.sü düzenlenen Uluslararası İzmir Alevilik – Bektaşilik Günleri başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Alevi Dernekleri işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapılan etkinlik 18 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.
Programın açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Uluslararası İzmir Alevilik – Bektaşilik Günleri Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ersal, Alevi derneklerinin başkanları ile temsilcileri katıldı. Baba Mansur Ocağı Dedesi Derviş Tur açılışta gülbenk okudu.
ÖZUSLU: GÖNLÜMÜZDEN GEÇENLE DİLİMİZDEN DÖKÜLEN AYNIDIR
Hiçbir inancın, düşüncenin ve aidiyetin başkalarının şefkatine ihtiyaç duymadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İhtiyacımız olan insan haklarına ve tüm özgürlüklere saygıyı içselleştirebilmektir. Bizler hem aynıyız hem de farklıyız. Toplumun her bir ferdi kendine özgü. Hepimiz bir bütünün, kimsenin lütfuna gerek duymadan, en doğal parçalarıyız. Hiçbir güç odağı, kişilerin insan olmaktan kaynaklanan haklarına, kendi tekelinde gibi muamele edemez. Alevilik bir cümlede tarif edilecek bir olgu değil. Ayrıca, hiçbir inanç o inanca mensup olmayanlarca açıklanmaya tanımlanmaya muhtaç da değil. Güzel günleri inşa etmenin, birlikte yaşamaktan tat almanın tek çaresi bu hakiki eşitlik olgusunun içselleştirilmesinden geçmektedir. Birbirimizin açıklarını kollayan, üstten bakan, diğerinin ahlak çerçevelerini belirlemeye çalışan yaklaşımlar bizi birlikte huzurla yaşamaktan alıkoyacaktır. İzmir her zaman Alevilerin gönüllerince yaşadığı bir yuva olmaya devam edecektir. Ne mutlu bize ki İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak can cana yaşadığımız Alevi hemşehrilerimizle böylesi anlamlı günlerde bir araya gelmeye bir vesile olabiliyoruz. İzmir’den dünyaya alevi ritüellerinin yansımasına bir ayna vazifesi görebiliyoruz. Gönlümüzden geçenle dilimizden dökülen aynıdır. Çok ses, çok renk, çok nefes, Aşkla Yaşanacak bir İzmir için olmazsa olmazımızdır” dedi.
ERSAL: YAŞADIĞI ŞEHİRLERİN BAŞINDA GELİR
Uluslararası İzmir Alevilik – Bektaşilik Günleri Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ersal, “Bizlere bu onuru veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve belediyemize ne kadar teşekkür etsek azdır. İzmir'de Aleviler hoşgörü, inanç ve barışla yaşayabileceklerine inanmışlardır. Yurt dışından birçok Alevinin geri dönüş noktası İzmir olmuştur. İzmir'in genel nüfus bağlamında Alevi oranını düşündüğümüzde Alevilerin en yoğun yaşadığı şehirlerin başında gelir” dedi.
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