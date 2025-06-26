2025 PAEM amirlik yazılı sınav başvuru ekranı, başvurmayı bekleyen adaylar için erişime açıldı. Peki, PAEM emniyet amiri yazılı sınavı başvuruları başladı mı? 2025 Emniyet amiri yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

PAEM AMİRLİK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

PAEM amirlik sınavı yazılı sınavına girecek olan adaylar başvurularını 26 Haziran – 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında online olarak yapabilecek.

PAEM AMİRLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amirlik Yazılı Sınavı başvurusu, Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen polis memurları, sisteme e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak gerekli bilgileri doldurup sınav ücretini yatırarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

POLİS AMİRLİĞİ SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Sadece görevdeki emniyet mensuplarının katılabildiği bu sınav, PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) tarafından yürütülen İlk Derece Amirlik Eğitimi'nin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, eğitimi tamamladıktan sonra emniyet teşkilatında "komiser yardımcısı" unvanıyla göreve başlama hakkı kazanacak.