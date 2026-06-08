Paketlerdeki ayrıntı dikkat çekti... İstanbul'da 'uyuşturucu' operasyonu: Otomobilden 20 kilogram kokain çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocatepe Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen otomobile operasyon düzenlendi.
Durdurulan araçta yapılan aramalarda 19 adet kalıp halinde toplam 20 kilo 520 gram kokain ele geçirildi.
PAKETLERDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Öte yandan uyuşturucuların sarılı olduğu paketlerin üzerinde yazan "21" sayıları da dikkat çekti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınan şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.