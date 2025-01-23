Pakistan Büyükelçisi'nden Bolu ziyareti: Kalplerimiz birlikte atıyor
Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın sonrası Bolu'ya ziyarette bulundu.
Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezinde çıkan yangının ardından Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, başsağlığı dilemek için Bolu'yu ziyaret etti.
Başbakan Shehbaz Sharif ve Pakistan milleti adına Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, kaybedilen hayatlar için taziyelerini iletti. Pakistan ve Türkiye'nin her koşulda birbirini destekleme konusunda muhteşem bir geçmişe sahip olduğunu belirten Junaid, "Kalplerimiz birlikte atıyor ve sevinç ve acıyı paylaşıyoruz. Tüm Pakistan milleti bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindedir" diye konuştu.
AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Büyükelçi Junaid, AFAD Başkanı Vali Okay Memiş tarafından olay hakkında ve durumu kontrol altına almak için yapılanlar hakkında bilgilendirildi. Vali Okay Memiş, büyükelçiye dayanışma ziyareti için ve Pakistan milletine bu acılı zamanda Türkiye'nin yanında olduğu için teşekkür etti.
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