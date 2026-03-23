Pakistan Milli Günü Ankara’da kutlandı: '86 yıl önce bugün devlet tasavvuru ortaya kondu'

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği'nde, Pakistan Milli Günü töreni düzenlendi. Etkinliğe onlarca davetli katıldı. Tören, dua okunmasıyla başladı. Duanın ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari’nin mesajı okundu.

‘86 YIL ÖNCE BUGÜN DEVLET TASAVVURU ORTAYA KONDU’

Mesajda, “Tam da bugün, 1940 yılında, alt kıtanın Müslümanları Pakistan Kararı’nı kabul ederek, İslami prensiplere uygun şekilde özgürce yaşayabilecekleri ayrı bir vatan kurulması fikrini ortaya koymuşlardır. Bugün, Pakistan’ın kurulmasına giden yolda mücadele eden ve fedakârlıklar gösteren büyüklerimizi saygıyla anıyoruz” denildi. Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif’in mesajında ise “23 Mart, Güney Asya tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 86 yıl önce bugün, alt kıtanın Müslüman liderleri sarsılmaz bir kararlılıkla bağımsız bir vatanın temellerini atmak üzere birleştiler. Derin düşünce ve ileri görüşlülükten ilham alan bu liderler, Müslümanların anayasal ve siyasi haklarının güvence altına alınacağı ve onların onur, özgürlük ve özsaygı içinde yaşayabilecekleri bir devlet tasavvuru ortaya koydular. 23 Mart 1940 tarihli Lahor Kararı, Müslümanlara öyle bir azim kazandırdı ki, yalnızca 7 yıl gibi kısa bir sürede, 14 Ağustos 1947’de, kurucu lider Muhammed Ali Cinnah’ın ileri görüşlü liderliği altında atalarımız ayrı bir vatan olan Pakistan’ı kurmayı başardılar” ifadeleri yer buldu.

‘BUGÜN TÜM DÜNYA BÜYÜK BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA’

Mesajın ardından Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd söz aldı. Pakistan’ın bağımsızlığı yolunda mücadele edenleri anan Cüneyd, sözü bugüne getirerek, “Bugün yalnızca Pakistan değil, tüm dünya çok büyük bir krizle karşı karşıyadır. Gelişmeler öyle bir yöne gidiyor ki bunların nasıl şekilleneceğini kimse tam olarak öngörememektedir. Bu durum bizden daha iyi bir anlayış, daha güçlü bir dayanıklılık ve daha etkili bir çalışma yöntemi talep etmektedir. Hepimiz küçük ya da büyük katkılarımızı daha çok çalışarak sunabiliriz. Eğer bir kişi günde 9 saat çalışıyorsa, bunu 11, 12, 13 ya da 14 saate çıkarmasını rica ediyorum. Eğer katkımız yüzde 60 ise bunu yüzde 70’e çıkarmalıyız, çünkü karşı karşıya olduğumuz meydan okuma çok büyüktür. Bu, sadece iki ülke arasında süren bir savaş değildir, bu savaşın etkileri ve yansımaları, tüm bölgenin kavrayışının çok ötesine uzanmaktadır” sözlerini sarf etti. Cüneyd, sözlerini, “Çok yaşa Pakistan, Çok yaşa Türkiye-Pakistan dostluğu” şeklinde tamamladı.