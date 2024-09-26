Pakistan’da karakolda patlama! 2 ölü, 33 yaralı
Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki karakolda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Swabi şehrinde bulunan bir karakolda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, patlamada, 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.
Yetkililer, patlamanın teröristlerden ele geçirilen patlayıcıların muhafaza edildiği depoda meydana geldiğini aktararak, patlamanın karakolda büyük hasara neden olduğunu açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Çare: Sedat Peker!
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Ayrılıktan önce ‘ihraç’ geldi
- 55 futbol sahası büyüklüğündeki projeye ÇED onayı çıktı
- AKP'li belediyenin projesine yine onay verildi