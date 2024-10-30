Pakistan'dan motosikletle Ankara’ya geldiler

Yayınlanma: 30.10.2024 - 18:58

Güncelleme: 30.10.2024 - 18:58

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yousaf Junaid, İran üzerinden Pakistan'dan Türkiye'ye gelen Cross Route Club adlı bir grup motosikletçiyi ağırladı. Motosikletcilerin ‘'Lahore İstanbul Rallisi' yolculuğu yaptığı belirtildi. Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu tür girişimlerin, özellikle genç nesiller arasında, insanlar arası bağlantıları ve karşılıklı anlayışı daha da teşvik etmede önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Muqarram Tareen Khan liderliğindeki grup ise yolculuk deneyimlerini paylaşırken, iki ülkeyi birleştiren ‘ortak miras ve paylaşılan değerler’ ile gezinin Pakistan ve Türkiye arasında macera turizmi alanında gelecekte gerçekleşebilecek iş birliğine ilham verdiğine işaret etti. Motosiklet seferine katılanlara büyükelçi tarafından takdir belgesi verildi. ANKARA/Cumhuriyet