Palalı Sabri kimdir? Palalı Sabri neden öldü?

Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:34

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:34

"Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi dün gece öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

PALALI SABRİ KİMDİR?

Sabri Çelebi’yi kamuoyu Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldırmasıyla tanımıştı. Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan eylemcilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. 11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Sabri Çelebi'nin Beyoğlu ve Beşiktaş'taki eğlence mekanlarına 13 Eylül 2021 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken 6 kişi gözaltına alınmıştı.

"Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları ortaya çıkmıştı.

Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla açılan davada karar çıkmış, mahkeme, Çelebi’nin beraatına hükmetmişti.

PALALI SABRİ NASIL ÖLDÜ?

Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde otomobiliyle giderken bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi müdahale için götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



