Palandöken Dağı'na kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek noktalarına kar yağdı.

Palandöken Dağı'na kar yağdı
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:42

Erzurum'da dün aralıklarla etkili olan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışla Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgeye mevsimin ilk karı 7 Eylül'de düşmüştü.


Etiketler: #Erzurum #kayak merkezi #mevsim #palandöken

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