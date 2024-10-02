Palandöken Dağı'na kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek noktalarına kar yağdı.
Erzurum'da dün aralıklarla etkili olan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağışla Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgeye mevsimin ilk karı 7 Eylül'de düşmüştü.
Etiketler: #Erzurum #kayak merkezi #mevsim #palandöken
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