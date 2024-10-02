Palandöken Dağı'na kar yağdı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:42

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:59

Erzurum'da dün aralıklarla etkili olan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışla Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgeye mevsimin ilk karı 7 Eylül'de düşmüştü.