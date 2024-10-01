Bolu’ya yılın ilk karı düştü

Bolu'da aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kayak merkezi Kartalkaya'ya yılın ilk karı düştü.

Bolu’ya yılın ilk karı düştü
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DHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 18:50

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. 

Köroğlu dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkez Kartalkaya'ya yılın ilk karı düştü. 

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kartalkaya'ya hafif şekilde kar yağdı. 

Kar yağışı kısa sürerken zeminde etkili olmadı.


Etiketler: #bolu #Kar

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