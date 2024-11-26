Palandöken'e yağan 45 santim doğal kar, suni kar ile 1 metreye çıkarılacak

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:52

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:52

Erzurum’un Palandöken Kayak Merkezi, Avrupa’nın en uzun ve en dik pistlerine sahip olmasının yanı sıra kar kalitesi, doğası ve modern tesisleriyle kış turizminin gözdesi olmaya devam ediyor. 5 Aralık’ta bir gösteriyle sezonunu açacak olan merkezde, son yağışlarla birlikte kar kalınlığı pistlerde 45 santime ulaştı. Kar seviyesinin 1 metreye çıkarılması için suni kar makineleri 24 saat çalıştırılmaya başlandı.

KAR KALINLIĞI 45 SANTİME ULAŞTI, SUNİ KARLA 1 METREYE ÇIKACAK

Palandöken Kayak Merkezi’nde 55 pist bulunuyor, bunların en uzun olanı 14 kilometre. Aynı anda binlerce kişinin kayak yapabileceği pistler, bu yıl 4 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Erzurum’un 3 bin 176 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi, havalimanına sadece 15 dakika, şehir merkezine ise 5 dakika mesafede yer alıyor. Bu sezon, merkezdeki pistlerdeki doğal kar kalınlığı 45 santime ulaşırken, kar seviyesinin 1 metreye çıkması için Ejder 3200 A.Ş. tarafından 24 saat aralıksız suni kar üretimi yapılıyor.

2025 TURİZM BAŞKENTİ VE AVRUPA KIŞ SPORLARI BAŞKENTİ

Palandöken Kayak Merkezi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesinin yanı sıra, Avrupa Kış Sporları Başkenti seçilmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Sezon başındaki erken rezervasyonlarla bu yıl misafir yoğunluğunun fazla olması bekleniyor.

YIL BOYU KAYAK KEYFİ

Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Bu yıl rezervasyonlarımız geçen yıllara göre daha yoğun. Erzurum’un ulaşılabilirliği, havalimanının şehir merkezine yakınlığı ve kayak merkezinin şehirle iç içe olması, güvenlik önlemleri ve nisan sonuna kadar kayak garantisi gibi özellikler, Palandöken’i tercih sebebi yapıyor. Pistlerin çoğunda gece kayağı da yapılabiliyor," dedi.

5 Aralık’ta açılış yapacak olan Palandöken Kayak Merkezi, tatilcilere kaliteli bir kış tatili sunmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.