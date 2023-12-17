Palet deposunda yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ahşap palet deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Suriye uyruklu bir işçi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan bir ahşap palet deposunda çıktı. Depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saat süren müdahale sonucu yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu bir işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle depoda da hasar oluşurken, çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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