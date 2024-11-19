Palu'ya mevsimin ilk karı düştü

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:59

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:59

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde yağmur etkili olurken Palu ilçesine bağlı Güllüce köyün de bulunan Akdağ’a mevsimin ilk karı düştü. Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Sabah uyandıkların Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaşan köy sakinleri, görüntüyü cep telefonları ile kaydetti.