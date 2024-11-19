Palu'ya mevsimin ilk karı düştü
Elazığ’ın Palu ilçesine mevsimin ilk karı düştü.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde yağmur etkili olurken Palu ilçesine bağlı Güllüce köyün de bulunan Akdağ’a mevsimin ilk karı düştü. Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Sabah uyandıkların Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaşan köy sakinleri, görüntüyü cep telefonları ile kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- Rize'de heyelan meydana geldi
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!
- Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?
- Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi!
- Apple bir iPhone'u daha modası geçmiş ilan etti