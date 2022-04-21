Pandemi hastanelerinde Covid-19 dönemi sona eriyor

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:09

Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri'nde 'pandemi teyakkuzu' sona eriyor. Covid'den yatan hasta sayısının neredeyse 50'nin altına indiği, yoğun bakım hasta sayısının ise 15-20'lerde seyrettiği her iki merkez de, Covid dışı polikliniklerin yanı sıra ameliyathaneler de aktif hale getirildi. Covid'den boşalan yoğun bakım ünitelerine normal hastalar alınmaya başlandı.

Salgın boyunca ertelenmek zorunda kalınan sağlık hizmetleri nedeniyle diğer hastanelerde yaşanan yığılmalar açısından da önemli bir konuma sahip olacak iki büyük pandemi hastanesi, olası bir acil ya da afet durumunda ise birkaç saat içinde yeniden 'Acil durum hastanesi' olarak hizmet vermeye dönebilecek şekilde organize edildi. Pandemi hastanelerinde, göğüs hastalıkları, dahiliye, kadın doğum, hatta girişimsel radyoloji gibi bölümlerle artık daha çok Covid dışı hastalara sağlık hizmeti veriliyor. Hatta Feriha Öz'de, Covid dışı günlük poliklinik sayısı şimdiden 800'lere ulaşmış durumda. Her iki hastanenin başhekimi de pandemi hastanelerinin pandemi sonrası da efektif kullanılabilmesi için gerekli planlamaların yapıldığını kaydetti.

YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI 20'NİN ALTINA DÜŞTÜ

İstanbul'da Avrupa yakasının en büyük pandemi merkezi olarak şimdiye dek 680 bin ayaktan başvuruya yanıt verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "17 binden fazla hastayı yatırarak tedavi etmişiz. Yine yoğun bakımlarda da 3 bin 800-4 bin civarı hasta tedavi edilmiş. Salgın döneminde, gerek uçuş öncesi PCR yaptırmak için, gerekse tedaviler için 58 bine yakın da yurt dışı hastalarımız oldu. Salgının en yoğun zamanlarında günlük 3 binin üzerinde poliklinik başvurusu, 100-150 kadar da hasta yatışımız oluyordu. PCR test sayısının ise günlük 6 bine kadar çıktığını gördük. Bugün geldiğimiz noktada ise şu an yaklaşık 40-45 civarında Covid hastamız servislerde, 10-15 hastamız da yoğun bakımda tedavi görüyor" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR İÇİN BİRKAÇ SAAT İÇİNDE YENİDEN ORGANİZE OLABİLİRİZ"

Özellikle yaygın aşılama ve Omicron varyantıyla beraber pandeminin sönümlenmeye başlayacağının öngörülmesiyle beraber, acil durum hastanelerinin bundan sonraki süreci için de planlamaların yapılmaya başlandığını kaydeden Prof. Dr. Adaş, "Covid dışı hastalarımız için hizmetlerimizi devreye soktuk. Şu an 2 dahiliye servisimiz, göğüs hastalıkları servisimiz var aktif. Haftanın 3 günü ameliyathaneler faaliyette. Kadın doğum ve genel cerrahi vakaları alınıyor. Hatta laparoskopi seti de getirdik ve kapalı safra kesesi ameliyatları yapılabiliyor. 3 tane olan yetişkin palyatif bakım ünitemizi 4'e çıkardık ve 60 yataklı palyatif bakım servisimiz engelli ya da bakım hastası vatandaşlar ile kanser tedavisi gören hastalarımıza hizmet veriyor. İstanbul'da olmayan çocuk palyatif ünitesi açmayı düşünüyoruz. Mayıs ayında uyku laboratuvarımız hizmete başlayacak. Yatarak onkoloji tedavisi için 10 yataklı bir servis kuracağız. Girişimsel radyolojimiz aktif olarak çalışıyor, kardiyoloji polikliniğimizde de ilgili hastalarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. Yeniden böyle bir afet durumu olursa ki; Allah böyle bir şey vermesin, birkaç saat içinde hemen yeniden organize olabilecek şekilde hazırız. Zaten burada yaklaşık 340 lojman da var. Yani olağanüstü durumda tüm sağlık çalışanlarımızın direkt burada hizmet verir halde olabilecek şekilde dizayn edildi" ifadelerini kullandı.

"FERİHA ÖZ HASTANESİ EN SAKİN GÜNLERİNİ YAŞIYOR"

İstanbul Anadolu yakasının en önemli pandemi merkezi olarak açıldığı günden bu yana 550 bin Covid hastasına sağlık hizmeti sunulduğunu anlatan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu ise, "Bunun 25 bini yatarak takip edildi, 3 bin 500 hastamız ise yoğun bakımlarda tedavi gördü. Aslında pandemi başladığından bugüne kadar Feriha Öz Hastanesi en sakin günlerini yaşıyor. Biz de zaten Nisan ayı başından itibaren Covid sayılarının azalmasından sonra, hızlı bir şekilde Covid sonrası dönem için hangi planlamaları yapmalıyız; bunlar üzerine yoğunlaştık. İstanbul'daki bu iki büyük pandemi hastanesi, Covid sonrası dönemde de 2 yıldır bekleyen ve birikmiş sağlık hizmeti sunumu açısından, aktif bir rol oynayacak" şeklinde konuştu.

"TAM NORMALE GEÇİŞTEN SONRA SAĞLIK TURİZMİ MERKEZİ OLABİLİRİZ"

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde yaklaşık 60 civarı Covid hastasının yattığını anlatan Doç. Dr. Tanoğlu, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım hasta sayımız ise 20'lere kadar düştü. Tabii ki bu kadar büyük bir hastanemizi efektif kullanmak için önemli değişikler yaptık. 11- 12 tane Covid dışı hastalıkları için poliklinik açtık. İç hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi gibi. Artık ameliyathanelerimizi daha aktif şekilde kullanıyoruz. Anjiyografi ünitemiz, girişimsel radyoloji ve kalp damar cerrahisine aktif şekilde hizmet veriyor. Yoğun bakımlarımızı da Covid dışı hastalara açmak için planlarımızı yaptık ve çok yakın zamanda bu yatakları da diğer hastalar için kullanacağız. Yeni açtığımız polikliniklerle beraber Covid dışı hastalarımıza ciddi anlamda hizmet vermeye başladık. Günde 800 kişi polikliniklerimize başvuruyor ki pandeminin yoğun zamanında belki 800-1000 kişi sadece Covid için buraya başvuruyordu. Belki yakın gelecekte, tam normale geçtikten sonra da yeni bir sağlık turizm merkezi olacak bu iki pandemi hastanesi"