Pandemi sonrası Avrupa ve Ortadoğu’nun ilk eğitim fuarı düzenleniyor

21 Ekim 2021 Perşembe, 15:25

Pandemi sonrası Avrupa’da ve Ortadoğu’da düzenlenen ilk eğitim fuarı olan IEFT; 20 ülkeden 50 üniversite ve koleji Türkiye’ye getiriyor.

Gençlerin yurtdışı eğitim ve mezunların ise kariyer planlarına yön verecek olan fuar pandemiye rağmen güçlü bir katılımla düzenlenecek. Fuara İngiltere, Amerika, Kanada, Avusturya, Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Malezya, Malta, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç, Ukrayna gibi ülkelerden katılım sağlanacak.

HEM EĞİTİM HEM KARİYER FUARI

Konu hakkında açıklamada bulunan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar “Verdiğimiz zorunlu pandemi arasının ardından öğrencilerimizle, gençlerimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Onların gelecek planlarının daha fazla sekteye uğramaması için fuarımızı düzenleyebildiğimiz en erken zamanda ve en güçlü şekilde düzenlemeye gayret ettik. 20 ülkeden 50 üniversite ve kolej ile öğrencilerimize ulaşacağız” dedi.

Akar; fuar kapsamında yurtdışından lise, kolej, üniversite, dil okulu ve yaz okulunun öğrencilerle buluşacağının altını çizerek bu eğitim kurumlarının Türk öğrenciler için güzel fırsatlarla geleceğini söyledi. Akar; fuarın hem eğitim hem de kariyer fuarı olduğunu belirterek sadece üniversite öğrencilerinin değil mezun olup, kariyerine yön vermek isteyenlerin de fuarlara katılabileceğini söyledi. Özellikle yurtdışında çalışma deneyimi kazanmak isteyenler de fuarda alternatifleri inceleyebilecek.

FUAR TURİZMİNE DE MORAL OLACAK

Akar fuarın durma noktasına gelen eğitim turizmi ve fuar turizmi için de moral olacağını, sektörü hareketlendireceğini söyledi. Akar “Eğitim turizmi, yurtdışı eğitim sektörü pandemiye kadar her geçen gün büyüyen dev bir sektördü. Fakat pandemi dolayısıyla büyüme ivmesini kaybedip, gerilemeye başladı. Bu sebeple bizim dünyaya en çok öğrenci gönderen ülkelerden biri olarak Türkiye’de 20 ülkeden 50 üniversiteyi ağırlamamız büyük bir olay. Sektörde tekrar hareketlenme yaratacak bir adım atıyoruz. Yurtdışı eğitim planlarını erteleyen öğrenciler için güzel bir fırsat oluşturuyoruz. Eğitim kurumları öğrencilere özel fırsatlarla geliyor, gençlerimize bu fırsatları değerlendirmelerini öneriyoruz” dedi.

Akar sözlerini IEFT Fuarlarının fuar turizmi için de önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Akar düzenledikleri fuarda 20 ülkeden 50 üniversiteyi ağırlamalarının Türkiye’ye 100’ün üzerinde yabancı temsilci girişi yapmasını beklediklerini söyledi. Akar 50 üniversite ve kolejin temsilcilerin bir hafta boyunca Türkiye’de olacaklarını; Ankara, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen fuarlara katılacaklarını söyledi. Pandemi döneminde Türkiye’ye giriş yapacak 100’ün üzerinde yabancı temsilcinin sektörü hareketlendireceğini belirtti.

KAFALARDAKİ TÜM SORU İŞARETLERİ YANITLANACAK

Pandemi döneminde yurtdışı eğitim almak isteyenlerin nasıl hareket etmesi, nelere dikkat etmesi, yurtdışı kariyer planı yapanların nasıl iş bulacağına dair pek çok soru işareti bulunuyor. IEFT Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fuarları kapsamında tüm bu soru işaretleri cevaplanacak. Vize işlemlerinden, pandeminin getirdiği değişikliklere kadar pek sorunun cevabı fuarda bulunacak. Ülke ve eğitim kurumu temsilcileri; stantlarda ve düzenlenen seminerlerde lisans, yüksek lisans, sertifika, diploma, dil eğitimi, yaz okulu ve kariyer programları hakkında soruları yanıtlayacak.

Fuar kapsamında daha iyi bilgi almak için öğrencilerin diploma, transkript ve İngilizce seviyelerini gösterir belgelerle fuara katılmaları önerilmektedir.

Fuarlar Yer ve Tarih Bilgileri:

18 Ekim Ankara

20 Ekim İzmir

22 Ekim İstanbul Hilton Kozyatağı

23-24 Ekim İstanbul Hilton Bosphorus

23-24 Ekim İstanbul Hilton Bosphorus