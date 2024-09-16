Panelvan tipi araçtan 40 ruhsatsız tabanca çıktı
Adana’da Seyhan polisleri şüphe üzerine durdurduğu panelvan tipi araçta 40 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’nde şüphelendiği panelvan tipi aracı durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramada kutuların içerisinde 40 ruhsatsız tabanca 40 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili Mahmut A. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.
Şüpheli ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: #Adana #tabanca #ruhsatsız tabanca
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