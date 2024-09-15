İzmir 'de 2 ayrı iş yerine tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki 2 ayrı iş yerine tabancayla ateş açan A.K. tutuklandı, ona yardım ettiği tespit edilen Y.K. ve Ö.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir 'de 2 ayrı iş yerine tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 15.09.2024 - 14:47

Karabağlar ilçesindeki bir medikal dükkanına 13 Ağustos'ta, eczaneye ise 17 Ağustos'ta dışarıdan tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Y.K. ve Ö.M.'nin ise ona yardım ettiği tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri önceki gün düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. A.K.'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden A.K. tutuklandı, Y.K. ve Ö.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. 

 

 


Etiketler: #İzmir #silahlı saldırgan #silahlı kavga

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